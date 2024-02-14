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Новости 11:45

Дорогу из Янино перекрыли из-за "заминированного" автомобиля

фото ЗакС политика Дорогу из Янино перекрыли из-за "заминированного" автомобиля

Жители Янино не могли уехать на работу утром в среду, 14 февраля, из-за "заминированного" автомобиля, об этом пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы.

Во Всеволожском районе Ленинградской области скопилась огромная пробка. По словам очевидцев, дорога была перекрыта специальными службами. Не пропускали даже тех, кто решил свой автомобиль бросить и пойти пешком.

Движение остановилось на Объездной и Голландской улицах, а затруднилось на прилегающих к ним дорогах.

По данным правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что припаркованный там автомобиль заминирован. Однако тревога оказалась ложной, и после проверки проезд был открыт.

Фото: ЗАКС.Ру


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