Дорогу из Янино перекрыли из-за "заминированного" автомобиля

Жители Янино не могли уехать на работу утром в среду, 14 февраля, из-за "заминированного" автомобиля, об этом пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы.

Во Всеволожском районе Ленинградской области скопилась огромная пробка. По словам очевидцев, дорога была перекрыта специальными службами. Не пропускали даже тех, кто решил свой автомобиль бросить и пойти пешком.

Движение остановилось на Объездной и Голландской улицах, а затруднилось на прилегающих к ним дорогах.

По данным правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что припаркованный там автомобиль заминирован. Однако тревога оказалась ложной, и после проверки проезд был открыт.

Фото: ЗАКС.Ру