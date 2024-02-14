Депутаты приняли закон о минимальной численности торговых объектов в Петербурге

Петербургский парламент 14 февраля утвердил изменение норматива о минимальной численности торговых объектов для обеспеченности населения города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующий документ принят в третьем чтении и отправлен на подписание губернатору.

После вступления закона в силу минимальное количество торговых объектов с учетом численности населения Петербурга (по данным на 2022 год в городе проживало 5,6 млн человек) составит 16252 единиц. Из них 7285 - места продаж продовольственных товаров. Минимальное число нестационарных торговых объектов, то есть различных ларьков и киосков, составит 3362 единиц. Ярмарок и рынков - 224 единицы.

Кроме численных показателей, в нормативе изменили подход к размещению точек. В предыдущей редакции минимальное число торговых объектов рассчитывается отдельно для каждого из 111 муниципалитетов. Теперь деления по округам не предусмотрено. Некоторые депутаты отнеслись к такому изменению скептически, полагая, что предприниматели будут сконцентрированы в центральной части Петербурга, а на окраинах будет ощущаться дефицит торговых точек.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру