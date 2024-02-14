Героям России и СССР в Псковской области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

В Псковской области ввели дополнительную меру социальной поддержки граждан. Ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей будут получать граждане, имеющие звание Героя РФ или Героя СССР. На эти деньги также вправе претендовать члены семей погибших героев: сумма будет делиться между ними поровну.

Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников. Документ вступит в силу с четверга и распространится на правоотношения, установленные с 1 января нынешнего года.

Указом также предусмотрено право бесплатного проезда для детей героев в городском и пригородном транспорте. Наконец, героев и их вдов освобождают от транспортного налога на один автомобиль и от налога на недвижимость, находящуюся в границах региона.

Фото: ЗАКС.Ру