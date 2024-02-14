Умерла мать политика Бориса Немцова

Мать убитого политика Бориса Немцова Дина Немцова скончалась в возрасте 96 лет, об этом 14 февраля рассказала дочь Жанна Немцова в социальных сетях.

Как рассказала Немцова, ее бабушка умерла в 96 лет утром в среду, 14 февраля. Женщина была врачом-педиатром. Она родилась в Нижнем Новгороде под фамилией Эйдман.

Ее сын Борис Немцов был первым губернатором родной для матери Нижегородской области, а после занимал посты заместителя председателя правительства России и члена Совета безопасности.

Напомним, что 27 февраля 2015 года политика Бориса Немцова убили в Москве у Большого Москворецкого моста.

Фото: ЗАКС.Ру