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Новости 12:41

РЖД хочет ужесточить наказания за нарушения ПДД на переездах

фото ЗакС политика РЖД хочет ужесточить наказания за нарушения ПДД на переездах

Увеличение числа аварий на железнодорожных переездах побудило руководство РЖД занять непопулярную, по его мнению, позицию. Глава компании Олег Белозеров выступил за введение более строгих наказаний для нарушителей правил дорожного движения, о чем сообщает "Интерфакс".

По данным железнодорожного монополиста, за прошлый год аварий на переездах стало больше на 12%. При этом в каждом из случаев оказался виноват автомобилист.

Свои идеи по ужесточению законодательства ОАО направило в кабинет министров.

Фото: ЗАКС.Ру


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