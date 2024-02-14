Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на водителя автобуса

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за нападения на водителя автобуса в Петербурге, об этом 14 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 11 февраля, на улице Стойкости. Во время поездки на автобусе №1456 пассажиры избили водителя, а потом скрылись. Медики оказали помощь пострадавшему мужчине на месте происшествия.

На данный момент неизвестно, почему пассажиры решили избить водителя автобуса. Правоохранительными органами возбуждено дело по статье о хулиганстве (ст.213 УК РФ). Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Фото: ЗАКС.Ру