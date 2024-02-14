ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:44

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на водителя автобуса

фото ЗакС политика Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на водителя автобуса

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за нападения на водителя автобуса в Петербурге, об этом 14 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 11 февраля, на улице Стойкости. Во время поездки на автобусе №1456 пассажиры избили водителя, а потом скрылись. Медики оказали помощь пострадавшему мужчине на месте происшествия.

На данный момент неизвестно, почему пассажиры решили избить водителя автобуса. Правоохранительными органами возбуждено дело по статье о хулиганстве (ст.213 УК РФ). Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама