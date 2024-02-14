Мантуров назвал долю зарубежных компаний, покинувших российский рынок

С начала военной спецоперации с российского рынка ушли примерно 20% компаний из так называемых недружественных стран. Эти данные представил вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается "Интерфакс". По словам чиновника, цифра для многих станет новостью, поскольку он узнал статистику совсем недавно. Речь идет прежде всего о крупных европейских и американских компаниях.

"При этом я не буду называть, какие из них, но у большинства из них есть опционы, по решению президента сейчас ограничены двумя годами, но опционы есть", - добавил глава Минпромторга.

Выгодной чертой, отличающей российский рынок, остается сравнительная доступность углеводородов, отметил Мантуров.

фото: kremlin.ru