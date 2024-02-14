От станции "Девяткино" до новостроек в Буграх запустили новый автобус

Для жителей Всеволожского района из-за увеличения пассажиропотока организовали новый автобусный маршрут. Новые жилые комплексы в Буграх ("Новые горизонты" и "Стороны света") свяжет со станцией метро "Девяткино" автобус №665. Об этом со ссылкой на компанию-перевозчика ("Пальмира") пишет портал 47news.

В четверг на линию выйдут первые "пазики" средней вместимости, на них будут действовать существующие в Ленобласти льготы.

На первое время интервал движения составит 60 минут, в час пик автобусы будут ходить в два раза чаще. В дальнейшем продолжительность ожидания планируют сократить до 20 минут.

Фото: ЗАКС.Ру