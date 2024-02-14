В СПбГУ рассказали о причинах шестидневного сбоя в работе сервисов вуза

Атака на виртуальные сервисы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) привела к шестидневному сбою в работе сайта вуза и внутренней электронной базы, об этом 14 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова проректора по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко на ректорском совещании.

По его словам, атака произошла в ночь на четверг, 8 февраля, от недружественных действий неизвестных лиц. Это привело к тому, что шесть дней ни студенты, ни сотрудники вуза не могли пользоваться сервисами СПбГУ.

Сейчас в университете проводят расследование случившегося. Также направлено обращение в правоохранительные органы.

На данный момент, все сервисы СПбГУ возобновили свою работу.

Фото: ЗАКС.Ру