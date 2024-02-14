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Новости 15:05

Генконсульство ФРГ узнало о задержании немца в Петербурге

фото ЗакС политика Генконсульство ФРГ узнало о задержании немца в Петербурге

Официальные представители Германии в курсе недавнего задержания немца в Петербурге. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел ФРГ. Российские власти доложили об инциденте в Генконсульство европейской страны.

"Мы оказываем задержанному консульскую помощь. Мы находимся в контакте с его адвокатами", - рассказал чиновник.

Накануне Северо-Западное таможенное управление объявило о задержании 38-летнего немца в Пулково. Экспресс-тест выявил наличие в мармеладных конфетах, которые он привез из Гамбурга, запрещенных веществ (тетрагидроканнабинола).

В среду 14 февраля объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила об аресте Патрика Шебеля сроком до 15 марта. Против него возбудили дело о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК). Датой постановления об аресте указано 17 января.

Фото: ЗАКС.Ру


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