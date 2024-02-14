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Новости 15:16

Путин разрешил сделки с акциями "Яндекс.Банка" иностранным лицам

фото ЗакС политика Путин разрешил сделки с акциями "Яндекс.Банка" иностранным лицам

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями "Яндекс.Банка", об этом 14 февраля появилось распоряжение на портале правовой информации.

Теперь иностранным лицам не нужно получать специальные разрешения на сделки с активами "Яндекс.Банка". При этом с соответствии со специальными экономическими мерами, которые ввели в ответ на санкции, иностранцы должны их всегда получать в рамках сделок с российскими активами.

В 2021 году компания "Яндекс" приобрела банк "Акрополь" и сделала из него "Яндекс.Банк". Сейчас организация контролируется нидерландским офисом компании, однако после реогранизации банк должен перейти в российское руководство.

Фото: kremlin.ru


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