Путин разрешил сделки с акциями "Яндекс.Банка" иностранным лицам

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями "Яндекс.Банка", об этом 14 февраля появилось распоряжение на портале правовой информации.

Теперь иностранным лицам не нужно получать специальные разрешения на сделки с активами "Яндекс.Банка". При этом с соответствии со специальными экономическими мерами, которые ввели в ответ на санкции, иностранцы должны их всегда получать в рамках сделок с российскими активами.

В 2021 году компания "Яндекс" приобрела банк "Акрополь" и сделала из него "Яндекс.Банк". Сейчас организация контролируется нидерландским офисом компании, однако после реогранизации банк должен перейти в российское руководство.

Фото: kremlin.ru