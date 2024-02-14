В Купчино рядом с автоцистерной загорелся центр приема лома

Прохожие во Фрунзенском районе Петербурга заметили сильный пожар, начавшийся в пункте приема металлолома. Объект расположен на улице Салова. Видеозапись происшествия опубликовала "Фонтанка".

На месте происшествия также заметили длинную автоцистерну с горючим, которая пытается развернуться и покинуть опасное место.

Пресс-служба МЧС пишет, что пламя тушат в доме №31. С пламенем борются 20 пожарных и пять машин. Площадь горения - 200 кв. метров.

UPD 16:20 Районная прокуратура, объявившая о начале проверки, уточнила, что по указанному выше адресу горит здание автосервиса.

Фото ЗАКС.Ру