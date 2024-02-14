"Метрострой Северной столицы" выкупил один объект "Метростроя" на торгах

По некоторым объектам недвижимости банкротного "Метростроя" не состоялись торги в Петербрге, об этом 14 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на информацию с сайта "Российского аукционного дома" (РАД).

Из четырех лотов торги состоялись только по одному. Лотами, которые продать не удалось, стали площадка на Ново-Никитинской улице и два помещения в доме на Зверинской улице и в здании Союза Печатников. На них не были поданы заявки.

На четвертый лот торги также не состоялись, однако на него была одна заявка, а значит участник имеет право подписать договор. Продаваемым объектом стала площадка на улице Маршала Говорова. По итогу покупателем лота стал "Метрострой Северной столицы". Стартовая цена лота – 470 млн рублей;

Фото: ЗАКС.Ру