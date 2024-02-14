Росприроднадзор разбирается с порчей воды Финского залива в Комарово

В Курортном районе Петербурга свою работу проводят специалисты Росприроднадзора, чтобы установить источники сброса стоков в Финский залив, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Выездное обследование территорий в Репино и Комарово провели после обращений местных жителей. Ведомством было установлено, что на территорию природного памятника "Комаровский берег" сливались сточные воды из протянутого шланга.

Ранее лицо, которое уже было замечено в подобном, получило предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства, однако оно было проигнорировано.

Сейчас устанавливается собственник трубы, по которой сточные воды попадают в акваторию Финского залива в Комарово. Специалистами были взяты пробы, ведомство обратилось в прокуратуру.

Фото: скриншот видео пресс-службы Северо-Западного Управления Росприроднадзора