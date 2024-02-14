На полную реконструкцию "Фрунзенской" потратят больше 9 млрд рублей

Вестибюль станции метро "Фрунзенская" ждет серьезная реконструкция, на которую "Петербургский метрополитен" уже объявил конкурс, об этом 14 февраля пишет "Фонтанка.ру".

На станции планируют полностью заменить эскалаторы и создать единый диспетчерский центр предприятия. Стартовая цена всех работ составляет 9,4 млрд рублей.

Все работы поделены на два этапа: реконструкция вестибюля и оснащение инженерно-технической инфраструктурой.

Первый этап будет включать в себя, помимо реконструкции вестибюля, реконструкцию наклонного эскалаторного тоннеля с созданием конструкций диспетчерского центра.

Вместо здания станции 1961 года появится семиэтажный объект, у которого будет два подземных этажа. С третьего по пятый этаж будет располагаться Единый диспетчерский центр метро. Работы планируют закончить за пять лет.

Фото: ЗАКС.Ру