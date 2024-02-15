Беглов обвинил страны Запада в борьбе против России "чужими руками"

В Афганистане с советскими солдатами сражались направляемые Западом "бандиты, террористы", заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем обращении в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. О борьбе СССР с международным терроризмом, в свою очередь, высказался спикер Заксобрания Александр Бельский.

"Сегодня уже нет вопроса — с кем и зачем сражались в Афганистане — с бандитами, террористами, за спиной которых стоял Запад", — поделился мнением Беглов.

Градоначальник выразил уверенность в том, что в наши дни пример воинов-"афганцев" вдохновляет участников спецоперации. "Как и 35 лет назад, Запад чужими руками воюет с нашей страной", — заявил он и добавил, что для жителей страны "нет более высокой чести, чем защищать великую Родину, свободу и правду, людей, которые верят в Россию".

Также Беглов поблагодарил участников войны в Афганистане за доблесть, гражданственность, сохранение исторической памяти и "чувство патриотизма, которое они передают молодому поколению".

В свою очередь, Бельский отметил, что сейчас в Петербурге проживают более 32 тысяч ветеранов боевых действий, в том числе 2 598 участников и 289 инвалидов войны в Афганистане. "Наши бойцы не просто выполнили интернациональный долг, а дали отпор международному терроризму", — считает председатель ЗакСа.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России 15 февраля. Дата выбрана неслучайно — в этот день в 1989 году официально завершился вывод советских войск из Афганистана.

Фото: ЗАКС.Ру