В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на территории тубдиспансера

Правоохранители задержали 36-летнего пациента туберкулезного диспансера Московского района Петербурга по подозрению в убийстве, рассказали 15 февраля в ГУ МВД по региону. Драка с поножовщиной произошла в учреждении накануне днем.

Согласно распространенному сообщению, сообщение о драке между двумя пациентами поступило в полицию в минувшую среду, 14 февраля, в 17:41. Конфликт произошел между двумя обитателями диспансера, младший из которых пошел на оппонента с ножом.

"В результате выезда полицейскими обнаружен труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины", — рассказали в ГУ МВД.

Предполагаемый агрессор имеет гражданство другой страны, зарегистрирован он в городе Каменск-Уральский на территории Свердловской области. Его доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Фото: ЗАКС.Ру