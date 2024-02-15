Высота снежного покрова в Петербурге достигла 32 сантиметров

Прошедший снегопад увеличил высоту снежного покрова в Петербурге до 32 сантиметров, рассказал 15 февраля главный синоптик города Александр Колесов. Это не так много, как в 2010 и 2011 годах, но и немало, следует из его слов.

"После вчерашнего дня высота снега в Санкт-Петербурге увеличилась до 32 сантиметров, в Кронштадте до 33 сантиметров. Это конечно много, не так как в 2010 и 2011 годах, когда в Санкт-Петербурге было в этот день более 50 сантиметров снежного покрова, но и два года назад в 2022 году 15 февраля снега в городе было 34 сантиметра", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Всего 14 февраля на большей территории Петербурга выпало, в зависимости от района, от трех до шести миллиметров осадков в виде снега. При этом в Кронштадте зафиксировали семь миллиметров снега, в Лисьем Носу — восемь, а в Ломоносове и вовсе девять миллиметров. За ночь высота покрова прибавила в городе еще один миллиметр снега.

Синоптик отметил, что до этого на протяжении девяти дней кряду в Петербурге высота снежного покрова держалась на уровне 27 сантиметров. По его словам, подобное случается нечасто в сухие периоды, поскольку снег имеет обыкновение проседать, постепенно уплотняясь. Однако в этот раз подобному помешала установившаяся в городе морозная погода.

Фото: ЗАКС.Ру