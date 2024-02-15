В Москве суд заочно арестовал адвоката Новикова*

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Илью Новикова* по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), рассказали вечером 14 февраля в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Срок назначенной меры составляет два месяца.

"Срок исчисляется с момента его [Новикова*. — ЗАКС.Ру] экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с его фактического задержания на территории РФ", — уточнили в судебной пресс-службе.

Также следствие ходатайствовало о назначении аналогичной меры экономисту Константину Сонину** и политику Леониду Гозману***, обратила внимание "Медиазона"****. Как передает издание со ссылкой на пресс-службу суда, изначально заседания были назначены на 14 февраля, однако их перенесли на 20 февраля. Отсрочка была сделана "для предоставления дополнительных документов".

Новиков*, Сонин** и Гозман*** находятся вне пределов России. Как и Новикова*, Сонина** обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам ненависти или вражды. Гозмана*** преследуют сугубо за публичное распространение заведомо недостоверной информации об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Константина Сонина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Леонида Гозмана в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру