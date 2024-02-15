Прокуратура потребовала обезопасить дорожное движение на трех перекрестках Петроградской стороны

Прокуратура Петроградского района потребовала исправить ситуацию на трех перекрестках в связи с замеченными нарушениями безопасности дорожного движения, рассказали 15 февраля в надзорном ведомстве. Замечания были сделаны после проверки, проведенной в связи со случившимися ранее там авариями, в том числе связанными с наездом на пешеходов.

Сотрудники ведомства побывали на пересечении Зверинской улицы и переулка Нестерова, проспекта Медиков с улицей Профессора Попова и Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева.

"В указанных местах концентрации дорожно-транспортных происшествий выявлено неправильное применение дорожных знаков, отсутствие ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, также обнаружены колеи на проезжих частях", — поведали сотрудники прокуратуры об увиденном.

Также на одном из перекрестков был замечен светофор, в одной из фаз цикла которого допускалось одновременное движение пешеходов и машин, пересекающих направление их движения.

Прокурор района обратился в Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга и в Центр комплексного благоустройства с требованием исправить замеченные нарушения. Рассмотрение прокурорского представления и устранение нарущений находится на контроле ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру