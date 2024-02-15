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Новости 11:27

Прокуратура потребовала обезопасить дорожное движение на трех перекрестках Петроградской стороны

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала обезопасить дорожное движение на трех перекрестках Петроградской стороны

Прокуратура Петроградского района потребовала исправить ситуацию на трех перекрестках в связи с замеченными нарушениями безопасности дорожного движения, рассказали 15 февраля в надзорном ведомстве. Замечания были сделаны после проверки, проведенной в связи со случившимися ранее там авариями, в том числе связанными с наездом на пешеходов.

Сотрудники ведомства побывали на пересечении Зверинской улицы и переулка Нестерова, проспекта Медиков с улицей Профессора Попова и Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева.

"В указанных местах концентрации дорожно-транспортных происшествий выявлено неправильное применение дорожных знаков, отсутствие ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, также обнаружены колеи на проезжих частях", — поведали сотрудники прокуратуры об увиденном.

Также на одном из перекрестков был замечен светофор, в одной из фаз цикла которого допускалось одновременное движение пешеходов и машин, пересекающих направление их движения.

Прокурор района обратился в Дирекцию по организации дорожного движения Санкт-Петербурга и в Центр комплексного благоустройства с требованием исправить замеченные нарушения. Рассмотрение прокурорского представления и устранение нарущений находится на контроле ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру


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