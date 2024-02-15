Жители Ломоносова пожаловались на воду в домах с запахом хлорки

В Ломоносове жители более десятка домов заметили сильный запах хлорки от холодной воды, об этом 15 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

По их словам, утром в четверг, 15 февраля, проблему заметили в домах на улицах Костылева, Федюнинского и Победы, а также на Швейцарской, Владимирской, Александровской, Красноармейской улицах и многих других.

Одна из жительниц рассказала, что пока мылась в душе, без преувеличения, чуть не задохнулась от запаха. Также пострадали детские сады и школы, где из-за качества воды не могут предоставить детям питание.

Оказалось, что жалобы на воду появились еще вечером в среду, 14 февраля. Вода была не только с запахом хлорки, но и еще имела желтоватый оттенок.

В "Водоканале" рассказали, что вода в Ломоносов начала поступать не из подземных источников, как это было раньше, а из поверхностных, то есть из Невы, как и во всем Петербурге. Такое решение было принято специалистами, чтобы устранить нарушения на сетях. Однако в предприятии заверили, что как только работы завершат, в дома вернут нормальную воду.

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