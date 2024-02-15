В 2023 году в Петербурге было выявлено 537 природоохранных нарушений

Природоохранная прокуратура Петербурга зафиксировала 537 нарушений в 2023 году, об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Такими данными поделился природоохранный прокурор Рустам Рагимов во время пресс-конференции в ТАСС. Он также отметил, что к дисциплинарной ответственности по выявленным случаям было привлечено 161 лицо.

Также семь материалов в 2023 году направили в следственные органы для расследования уголовных дел.

Всего в 2023 году через суд было взыскано с нарушителей природоохранного законодательства 408 млн рублей. Например, к ответственности была привлечена компания "Биотранс", которую суд оштрафовал на 6,5 млн рублей за незаконную свалку в Шушарах.

Чаще всего петербуржцы жалуются, по словам Рагимова, на нелегальные свалки, едкий запах и загрязнение воды, а также на повреждение зеленых насаждений.

Фото: ЗАКС.Ру