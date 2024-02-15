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Новости 19:17

В Петербурге появится 61 станция для быстрой зарядки электромобилей

фото ЗакС политика В Петербурге появится 61 станция для быстрой зарядки электромобилей

В 2024 году в Петербурге собираются установить 61 быструю зарядную станцию для электромобилей, об этом 15 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Станислава Протасова.

В 2023 году в городе ввели в эксплуатацию 45 таких станций. В общей сложности в Петербурге есть 227 зарядных станций для электромобилей, из них 108 быстрые.

Как рассказал Протасов, некоторые петербургские предприятия переходят на электромобили, например, Водоканал, Ленэнерго и ГУП "ТЭК". 

Также уточняется, что количество электромобилей в автопарках собираются увеличивать. Такое решение оценивают как позитивное и экологически ответственное.

Фото: ЗАКС.Ру


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