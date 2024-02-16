Путин переназначил главу петербургского горсуда

Полномочия председателя Санкт-Петербургского городского суда Алексея Лакова будут действовать еще шесть лет. Указ об их продлении подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Аналогичным образом переназначили глав Верховного суда Дагестана и Томского областного суда.

Первый срок Лакова на нынешнем посту начался 20 января 2018 года, когда он сменил Валентину Епифанову, проработавшую в этом качестве пятнадцать лет.

"Решения наш руководитель принимает взвешенно и четко. Задачи ставит грамотно и конкретно", - поздравила его с новым этаром карьеры объединенная пресс-служба городских судов.

Председателю горсуда 50 лет.

Фото: ЗАКС.Ру