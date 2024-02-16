Пьяные гонки на Дворцовой площади обернулись тремя протоколами

Петербургские полицейские задержали водителя, который на рассвете решил покататься по Дворцовой площади. Его остановили после двух маневров, совершенных на иномарке Chery вокруг Александрийского столпа, сообщает ГУ МВД по региону. Задержание случилось накануне рано утром.

При проверке выяснилось, что и водитель, и его компаньоны в салоне были пьяны. Машину они взяли через каршеринговый сервис. Дорожные полицейские отобрали транспортное средство и отправили его на спецстоянку.

Нарушал правила дорожного движения нигде официально не трудоустроенный 22-летний житель поселка имени Свердлова. На него составили три протокола: о нетрезвом вождении (ст. 12.8 КоАП), о хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и о несоблюдений требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (ст. 12.16 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру