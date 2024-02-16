Суд разлучил экс-мундепа из Ленобласти с машиной и аэролодкой

Бывший муниципальный депутат Мшинского сельского поселения Александр Некрасов лишился имущества на общую сумму свыше 3,7 миллиона рублей, рассказали 16 февраля в прокуратуре Ленинградской области. Решение об обращении машины и аэролодки в доход государства вынес Красносельский суд Петербурга.

Иск подал прокурор области Сергей Жуковский по итогам проведенной проверки сведений о доходах и расходах Некрасова в период замещения им должности депутата. В ходе ревизии выяснилось, что в 2021 году мундеп приобрел автомобиль Kia Sorento и аэролодку "Аэробот Бриз-420" общей стоимостью более 3,7 миллиона рублей. Указанная сумма превышала совокупный доход Некрасова и его супруги за предыдущие три года, что привлекло внимание прокуратуры.

В ходе проверки Некрасов заявил, что два миллиона из общей суммы ему предоставила дочь. Изучение доходов дочери поставило под сомнение правдивость этого утверждения. После этого прокурор обратился с иском в суд.

"В ходе проверки и судебного рассмотрения иска Некрасов неоднократно менял версии об источниках денежных средств, направленных на совершение сделок, указывая на получение наследства и возврат ему заемных средств от ранее возглавляемого им юридического лица", — рассказали в прокуратуре.

Убедить суд Некрасову не удалось, купленное имущество было обращено в доход государства. Кроме того, прокурор подал иск с требованием изменить формулировку причин прекращения Некрасовым полномочий. После того, как проверка его декларации выявила "существенные нарушения", губернатор Ленобласти обратился в совет депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий Некрасова. Тот, однако же, самостоятельно подал в отставку до рассмотрения документа, вследствие чего он официально числится ушедшим с должности по собственному желанию.

Прокурор намерен добиваться изменения существующей формулировки на прекращение полномочий в связи с утратой доверия.

Фото: ЗАКС.Ру