ЦИК планирует составить административный протокол на Надеждина

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил о планах избиркома составить протокол об административном правонарушении на несостоявшегося кандидата в президенты от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина. Об этом Булаев сказал на заседании ЦИК 16 февраля.

На заседании комиссии 8 февраля, в день отказа в регистрации в качестве кандидата, Надеждин просил не закрывать его банковский счет, чтобы он мог погасить задолженности по оплате труда и решить другие финансовые вопросы. Однако почти все деньги были сняты со счета в тот же день, заявил Булаев. Член ЦИК сказал, что в день отказа Надеждину в регистрации в 12:29 часов на счету был 1 345 771 рубль. А уже в 13:34 часа, когда дискуссия в комиссии с политиком завершилась, там якобы осталось 5 тысяч рублей.

- Все остальные были сняты наличным способом, как я понимаю. При этом задолженность по возврату денег неправомерно полученных - 1 125 786 рублей 21 копейка. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги. <...> Я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном правонарушении или на Борис Борисовича или на финансового уполномоченного, - заявил Булаев.

Напомним, Надеждину отказали в регистрации в качестве кандидата из-за якобы большого брака в подписях избирателей в его поддержку. Политик заявил, что намерен обжаловать это в решение ЦИКа в суде.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру