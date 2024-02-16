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Новости 11:33

Новый циклон поднимет уровень воды в Неве и принесет петербуржцам ледяной дождь

фото ЗакС политика Новый циклон поднимет уровень воды в Неве и принесет петербуржцам ледяной дождь

Начавшееся потепление в Петербурге к вечеру 16 февраля должно обернуться обильным ледяным дождем. Таков один из эффектов пришедшего в город циклона Rixa, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Александр Колесов.

Мокрый снег ввиду роста плюсовой температуры будет подтаивать. К следующему утру специалист ожидает "очень сложную обстановку" на тротуарах и проезжей части.

Кроме того, к вечеру пятницы петербуржцам следует иметь в виду, что ветер, особенно в прибрежных районах, усилится и способен будет достичь скорости 15-18 метров в секунду. Вопреки большому количеству льда в Невской губе уровень воды в Неве поднимется до одного метра.

Фото: ЗАКС.Ру


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