Кабмин расширил эксперимент по внедрению цифровых дипломов

Учреждения дополнительного образования включат в эксперимент по созданию цифровых документов об образовании, сообщили 16 февраля в пресс-службе правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее участниками эксперимента выступали школы, колледжи и вузы. В 2024 году он охватит 277 российских школ и 260 колледжей, а вместе с ними 61 вуз и 225 учреждений дополнительного образования. Предполагается, что в дальнейшем цифровые дипломы и аттестаты будут учитываться наравне с обычными при поступлении в вузы и приеме на работу.

Сам эксперимент пройдет в три этапа. В рамках первых двух будет отрабатываться формирование цифровых документов о полученном образовании и и практика их переноса на портал "Госуслуги".

"Аттестаты и дипломы будут формироваться в электронном виде с помощью Единого реестра цифровых документов об образовании, который будет работать в тестовом режиме", — отметили в пресс-службе кабмина.

Третий этап предусматривает ввод реестра в полноценную эксплуатацию.

Сформированные в рамках эксперимента цифровые документы не будут действительными и не будут выдаваться выпускникам. По завершении отработки они будут уничтожены.

Фото: ЗАКС.Ру