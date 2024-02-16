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Новости 13:15

Минтруд: За шесть лет зарплаты в реальном выражении выросли на треть

фото ЗакС политика Минтруд: За шесть лет зарплаты в реальном выражении выросли на треть

Глава Минтруда Антон Котяков выступил на выставке "Россия" с презентацией и докладом и коснулся темы роста реальных зарплат соотечественников. По сведениям чиновника, уже за вычетом инфляции оклады россиян в среднем выросли за последние шесть лет на треть, а именно на 33,2%. На его выступление ссылается "Интерфакс".

За весь прошлый год в рамках соцпрограммы были наняты на работу чуть менее 54 тысяч россиян с инвалидностью.

В целом по стране по итогам 2023 года занятых стало больше на 1,7 млн человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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