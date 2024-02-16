В Горизбиркоме прошли учения по пожарной безопасности

Днем 16 февраля в здании Санкт-Петербургской избирательной комиссии на Вознесенском проспекте прошли учения по действиям в случае возгорания, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГИК. Задымление происходило под контролем МЧС.

В пресс-службе Горизбиркома рассказали ЗАКС.Ру, что по легенде, в одном из помещений на третьем этаже якобы вспыхнул пожар. Сотрудники обратились в пожарную службу и предприняли меры по эвакуации работников и посетителей. Спасатели должны были отработать межведомственное взаимодействие и тактику ликвидации возгорания.

В ГИК добавили, что учения прошли на "отлично": всех эвакуировали, маневры отработаны. Никто не пострадал.

Напомним, 15,16 и 17 марта пройдут выборы президента России. В преддверии голосования Санкт-Петербургский избирком перешел на режим работы без выходных.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Максима Мейксина