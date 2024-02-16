Бастрыкин поручил возбудить дело из-за скандала с участием бывшего высокопоставленного таможенника

История с отдыхом в Калининграде теперь уже бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По сообщению пресс-службы СК, последний поручил возбудить уголовное дело.

На прошлой неделе Telegram-канал "Осторожно, новости" рассказал о скандале с предполагаемым участием генерал-лейтенанта Олега Завгороднего. Как сообщалось, тот якобы был задержан за дебош в калининградской гостинице Crystal House из-за придирок в пьяном виде к охранником. Правоохранители доставили таможенника в отдел полиции, но после отпустили без составления протокола, утверждал канал. В то же время видеозапись с предполагаемым участием Завгороднего утекла в Сеть.

Позже, 7 февраля, РБК написал об увольнении Завгороднего с занимаемого поста по собственному желанию. В ФТС генерал-лейтенант руководил главным управлением тылового обеспечения.

Сообщения о скандале нашли отражение в медиапространстве, отметили в Следкоме. В ведомстве также отметили, что в адрес Бастрыкина поступало обращение с просьбой установить обстоятельства произошедшего и дать им оценку.

"Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Бочарову Д. А. возбудить по озвученному факту уголовное дело и представить доклад", — сообщили в ведомстве о реакции Бастрыкина. Ход расследования контролируется в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба СК