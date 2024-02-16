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Новости 13:54

В Киришах похоронили еще одного участника СВО

фото ЗакС политика В Киришах похоронили еще одного участника СВО

С еще одним уроженцем Киришей, погибшим в зоне проведения военной спецоперации, простились 16 февраля. Траурную церемонию, посвященную Олегу Филину, осветила администрация Киришского района Ленобласти. Воинское звание бойца в ее публикации не уточняется.

Как обычно бывает в подобных случаях, собравшиеся выслушали соболезнования, присланные губернатором Александром Дрозденко. Текст зачитала глава областного комитета по развитию среднего бизнеса Светлана Нерушай.

Филина похоронили с воинскими почестями.

фото: Администрация Киришского района Ленобласти / ВКонтакте


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