Оторвавшееся от автобуса колесо отправило петербурженку в больницу

На севере Петербурга техническая неисправность рейсового автобуса № 433 повлекла за собой серьезный вред здоровью 31-летней женщине, стоявшей на остановке. У автобуса отвалилось одно из задних колес и попало ей в голову, пишет "Фонтанка".

Женщина пришла в сознание только в карете скорой помощи. Сейчас ей оказывают лечение в стационаре. У нее сломана челюсть.

В компании-перевозчике "Третий парк" прокомментировали инцидент. По словам водителя, он среагировал на отлетевшее колесо, но не отследил траекторию полета: попадание в прохожую скрылось от его глаз. Компания выразила готовность оказать помощь пострадавшей.

Полиция начала проверку происшествия. Детали транспортного средства отправят на экспертизу.

Фото: ЗАКС.Ру