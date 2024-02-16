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Новости 14:30

Оторвавшееся от автобуса колесо отправило петербурженку в больницу

фото ЗакС политика Оторвавшееся от автобуса колесо отправило петербурженку в больницу

На севере Петербурга техническая неисправность рейсового автобуса № 433 повлекла за собой серьезный вред здоровью 31-летней женщине, стоявшей на остановке. У автобуса отвалилось одно из задних колес и попало ей в голову, пишет "Фонтанка". 

Женщина пришла в сознание только в карете скорой помощи. Сейчас ей оказывают лечение в стационаре. У нее сломана челюсть.

В компании-перевозчике "Третий парк" прокомментировали инцидент. По словам водителя, он среагировал на отлетевшее колесо, но не отследил траекторию полета: попадание в прохожую скрылось от его глаз. Компания выразила готовность оказать помощь пострадавшей. 

Полиция начала проверку происшествия. Детали транспортного средства отправят на экспертизу.

Фото: ЗАКС.Ру


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