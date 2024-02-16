В Петербурге прокуратура проверит водителей-иностранцев на соблюдение миграционных правил

Комитет по транспорту получил задачу добиваться от негосударственных перевозчиков повышения качества обслуживания пассажиров, сообщил 16 февраля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, одновременно прокуратура города займется проверками водителей с зарубежным гражданством на соблюдение ими миграционного законодательства.

"По поручению прокурора Северной столицы Виктора Мельника будут организованы проверки водителей-иностранцев, работающих в Петербурге, на предмет соблюдения ими миграционного законодательства", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

По словам вице-губернатора, ведомства держат на контроле "все случаи нарушений". В качестве примера чиновник привел случай с водителем автобуса № 41, который смотрел видео со смартфона во время поездки и огрызался в ответ на возмущенные реплики пассажиров.

Сейчас водитель отстранен от работы, в дальнейшем его ждет увольнение, рассказал Поляков. Попутно прокуратура проверяет у сотрудника наличие необходимых разрешений на работу. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Фото: ЗАКС.Ру