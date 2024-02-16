Сенатор предложил признавать социально ориентированными помогающие армии НКО

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о признании социально ориентированными некоммерческих организаций (НКО), содействующих Вооруженным силам в вопросах безопасности и обороноспособности государства. Автором инициативы выступил сенатор Айрат Гибатдинов.

Проект предусматривает внесение корректив в закон "О некоммерческих организациях". Речь идет о расширении перечня видов деятельности НКО, спонсируемой государством и органами местного самоуправления.

Под содействием армии сенатор предлагает понимать "безвозмездную передачу товаров для военнослужащих, а также организацию добровольной подготовки граждан к военной службе" и иные мероприятия, следует из текста пояснительной записки к проекту.

"Настоящий законопроект расширяет полномочия СО НКО в вопросах обеспечения обороноспособности государства", — резюмирует сенатор в пояснительной записке.

Фото: ЗАКС.Ру