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Новости 20:49

СМИ сообщили о смерти псковского фотографа Дмитрия Маркова

фото ЗакС политика СМИ сообщили о смерти псковского фотографа Дмитрия Маркова

Известный фотограф-документалист из Псковской области Дмитрий Марков, сообщила 16 февраля "Псковская губерния" со ссылкой на его друзей. Фотографу был 41 год.

Марков родился в городе Пушкино в Подмосковье в 1982 году, до 2007 года сотрудничал с газетой "Аргументы и Факты". В середине нулевых он переехал в Порховский район Псковской области.

В 2021 году Марков был задержан на протестной акции в Москве. Его доставили в ОВД, где он сфотографировал силовика в балаклаве, сидящего под портретом президента Владимира Путина. Позже снимок был продан на благотворительном аукционе за два миллиона рублей.

О причинах смерти фотографа не сообщается.

Фото: Дмитрий Марков / Telegram


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