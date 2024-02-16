Тиньков* и Наринская** попали в реестр иноагентов

Министерство юстиции вечером 16 февраля обновило реестр иностранный агентов, внеся в него пять новых членов. Среди прочих, в список попали предприниматель Олег Тиньков* и журналист, литературный критик Анна Наринская**.

Также в реестр внесли философа Юлию Синеокую***, актера Никиту Кукушкина**** и активиста Аслана Арцуева*****.

Претензии Минюста к Тинькову* возникли по той причине, что он якобы распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО и участвовал в создании материалов иноагентов. Про Наринскую** в ведомстве заявили, что та выступала на площадках иноагентов, высказывалась против СВО, распространяла фейки о российских властях и пропагандировала ЛГБТ******.

О Синеокой*** и Кукушкине**** в Минюсте заявили, что те высказывались против СВО, участвовали в создании материалов иноагентов и распространяли фейки о российских властях. Что касается Арцуева*****, то его обвинили в призывах "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации". Также ведомство обвинило активиста в критике СВО, распространении фейков о российских властях и армии, выступлении на площадке иноагента и в создании и распространении материалов иноагентов.

Кроме того, каждому из пяти иноагентов в Минюсте припомнили факт проживания за рубежом.

*Минюст внес Олега Тинькова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Анну Наринскую в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Юлию Синеокую в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Никиту Кукушкина в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Аслана Арцуева в единый реестр иноагентов

******Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру