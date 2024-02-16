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Новости 21:02

У памятника жертвам политических репрессий задержали около 10 человек

фото ЗакС политика У памятника жертвам политических репрессий задержали около 10 человек

В Петербурге на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий начались задержания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Полицейские отправили в автозаки не менее 10 человек. 

Петербуржцы возлагали у памятника цветы, когда около 21:00 часов к месту приехали пять полицейских автомобилей марки "Газель". Один из сотрудников правоохранительных органов объявил в громкоговоритель, что никакого мероприятия у памятника не согласовано и попросил людей покинуть место сбора. После этого полицейские стали задерживать людей, которые не ушли от памятника. 

В числе задержанных оказался журналист Алексей Душутин. Он был без жилетки с надписью "пресса".

Некоторые петербуржцы покинули место сбора на набережной. При этом, к памятнику стали подходить другие люди, которые до этого не возлагали цветы. Услышав объявление о несогласованной акции, они уходили от монумента. 

Константин Леньков, София Саттарова / Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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