Петербургские приставы приостановили произвоство по долгам тысяч участников СВО

Петербургское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) представило статистику исполнительных производств за прошлый год, которую изучил РБК Петербург. В 2023 году такие производства были приостановлены в отношении около девяти тысяч мобилизованных.

Всего же с должников принудительно взыскали 36,6 млрд рублей, что на один миллиард меньше суммы, получившейся по итогам 2022 года.

Напомним, что экономические послабления для участников спецоперации ввели осенью 2022 года, на фоне частичной мобилизации, продолжавшейся около месяца. Мобилизованные, помимо заморозки долгов, получили кредитные каникулы.

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