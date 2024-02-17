Ледяной дождь в Петербурге побил климатический рекорд

В Петербурге минувшей ночью был обновлен рекорд по числу выпавших осадков, о чем сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Если четыре года назад их объем составил 15 мм, то за прошедшую ночь осадков скопилось 19 мм. Этим, по прогнозу специалиста, дело не ограничится.

"К городу подошла большая зона дождя, и он теперь будет постоянно идти, продолжая наполнять снег водой", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Примечательно, что уже к вечеру температура снова начнет понижаться и переходить в минус, что приведет к гололедице.

Фото: ЗАКС.Ру