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Новости 11:59

Из "ЕдРа" исключили депутата после уничижительных слов об участниках СВО

фото ЗакС политика Из "ЕдРа" исключили депутата после уничижительных слов об участниках СВО

Политсовет регионального отделения "Единой России" в Красноярском крае решил исключить из партии депутата красноярского городского совета Вячеслава Дюкова. Об этом политик сообщил на своей странице "ВКонтакте".

На этой неделе он позволил себе резкие высказывания в адрес мужчин, участвующих в военной спецоперации. Скорые извинения, выраженные публично, Дюкову не помогли.

"Только совсем близкие и долго знающие меня люди понимают, что все это было "черной речевой гиперболой" для подчеркивания моего мнения, как человека, кто бывал в зоне СВО много раз, о неправильности некоторых принципов привлечения людей на СВО по контракту", - прояснил депутат свою позицию.

В партийном реготделении он проработал 18 лет и охарактеризовал эту деятельность как интереснейшую. Дюков пообещал остаться сторонником единороссов даже после примененных к нему мер.

Фото: ЗАКС.Ру


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