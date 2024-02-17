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Новости 14:55

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в уличных надписях с критикой СВО

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в уличных надписях с критикой СВО

Петербургские полицейские задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении "дискредитирующих надписей" на стены зданий в Калининском районе. Надписи касались проведения военной спецоперации, передает региональный главк МВД. Они появились на строениях в Политехническом парке, включая здание одноименного университета, и на стенах храма иконы Божьей Матери Умиление (Гжатская улица).

По версии правоохранителей, задержанный находился в постоянном контакте с некими украинскими кураторами и собирался стать членом террористического сообщества. На него завели уголовное дело по двум статьям: о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и о повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК).

При обыске у предполагаемого злоумышленника изъяли технику. Силовики допускают, что он может быть причастен к другим преступлениям подобного рода.

Фото: ЗАКС.Ру


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