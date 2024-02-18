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Новости 10:45

Россиянам порекомендовали не жить в Шри-Ланке и вернуться в Россию

фото ЗакС политика Россиянам порекомендовали не жить в Шри-Ланке и вернуться в Россию

Россиянам рекомендовали возвращение на родину из Шри-Ланки, об этом 17 февраля сообщило российское посольство в своем Telegram-канале.

Ка рассказали дипломаты, в отеле Rainbow Surf Beach в четверг, 15 февраля, произошел инцидент с тремя российскими туристами. По их словам, персонал отеля домогался до россиянок. После этого произошла драка с участием россиянина, который постоянно проживает в Шри-Ланке.

Также в посольстве отметили, что это не первая жалоба на отель. Сейчас решается, что нужно сделать, чтобы такие случаи не повторялись вновь.

Кроме этого, в посольстве добавили, что такие инциденты чаще случаются с теми, кто рассматривает Шри-Ланку для жизни длительное время, поэтому дипломаты рекомендуют вернуться в связи с этим в Россию.

Фото: unsplash.com


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