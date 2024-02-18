В Петербурге 18 февраля обойдется без осадков, но с гололедом

В Петербурге ожидается небольшой мороз, но обойдется без осадков, об этом 18 февраля рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Все больше прояснений будет на небе и все меньше осадков из-за роста атмосферного давления. Однако, по словам синоптика, петербургским водителям и пешеходам нужно быть осторожнее – в городе ожидается гололедица.

Температура воздуха в городе составит -2…-4 градуса. Ветер 5–10 м/с, который будет порывистым в первой половине дня. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Фото: ЗАКС.Ру