ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:46

Тату-мастера, обвиняемую в оскорблении чувств верующих, отпустили под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Тату-мастера, обвиняемую в оскорблении чувств верующих, отпустили под подписку о невыезде

В Петербурге тату-мастеру Дарье избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, об этом 18 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, Дарья сделала фотографии татуировки на голени с изображением православного креста и Иисуса Христа в искаженной форме и выложила снимки в Telegram.

По мнению правоохранителей, именно это и является оскорблением чувств верующих (ст.148 УК РФ).

Напомним, что мастеру татуировок Дарье не дали вылететь в Ереван. Девушку задержали в аэропорту Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама