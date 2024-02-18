Тату-мастера, обвиняемую в оскорблении чувств верующих, отпустили под подписку о невыезде

В Петербурге тату-мастеру Дарье избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, об этом 18 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, Дарья сделала фотографии татуировки на голени с изображением православного креста и Иисуса Христа в искаженной форме и выложила снимки в Telegram.

По мнению правоохранителей, именно это и является оскорблением чувств верующих (ст.148 УК РФ).

Напомним, что мастеру татуировок Дарье не дали вылететь в Ереван. Девушку задержали в аэропорту Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру