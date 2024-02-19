Патриарх Кирилл рассказал, какой самый главный грех у людей во власти

Патриарх Московский и всея Руки Кирилл поделился мнением насчет того, что является главным грехом у людей во власти, об этом 18 февраля писали ТАСС.

По мнению патриарха, иногда люди, которые занимают высокие посты в государственной власти, преувеличивают свое значение и теряют критическое отношение к себе.

"Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит", – сказал патриарх.

Также он отметил, что такие люди перестают считать, что власть исходит от занимаемой должности, а думают, что она идет от их личности. По словам патриарха, из-за этого у людей во власти появляется много пороков.

Фото: patriarchia.ru