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Новости 9:45

Патриарх Кирилл рассказал, какой самый главный грех у людей во власти

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл рассказал, какой самый главный грех у людей во власти

Патриарх Московский и всея Руки Кирилл поделился мнением насчет того, что является главным грехом у людей во власти, об этом 18 февраля писали ТАСС.

По мнению патриарха, иногда люди, которые занимают высокие посты в государственной власти, преувеличивают свое значение и теряют критическое отношение к себе. 

"Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит", – сказал патриарх.

Также он отметил, что такие люди перестают считать, что власть исходит от занимаемой должности, а думают, что она идет от их личности. По словам патриарха, из-за этого у людей во власти появляется много пороков.

Фото: patriarchia.ru


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