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Новости 10:47

Бастрыкин стал почетным доктором СПбГУ

фото ЗакС политика Бастрыкин стал почетным доктором СПбГУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе вуза.

Церемония вручения диплома доктора прошла в здании юридического факультета СПбГУ. В ней поучаствовали член‑корреспондент РАН, ректор СПбГУ Николай Кропачев, члены Учёного совета юридического факультета СПбГУ, преподаватели и студенты.

Николай Кропачев рассказал, что идея вручить Бастрыкину звание доктора пришла к членам Учёного совета юридического факультета, а руководство университета эту идею просто поддержало.

Также выступил сам награждаемый. Бастрыкин заявил, что продолжит прославлять традиции вуза.

Фото: пресс-служба СПбГУ


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