Беглов поздравил Политех с днем рождения

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к руководству, преподавательскому составу и студентам Политехнического университета по случаю 125-й годовщины со дня основания вуза. В числе наиболее выдающихся выпускников он назвал Петра Капицу, Игоря Курчатова, Жореса Алферова.

"Благодарю коллектив за участие в инновационных проектах в нашем городе. В том числе в сферах цифровой трансформации, экологии, коммунального хозяйства, транспорта, восстановления памятников", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Смольного.

Беглов относится к Политеху как к одному из ярких символов города. Глава города отдельно вспомнил о блокадных годах, когда представители вуза участвовали в прокладывании Дороги Жизни. Сегодня, по словам чиновника, университет делает многое для обеспечения технологического лидерства страны.

Фото: ЗАКС.Ру