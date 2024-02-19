В Петербурге проверяют информацию о раздетом ребенке, оставленном в парадной

Петербургские полицейские приступили к изучению информации о маленьком мальчике, оставленном на лестничной клетке в обнаженном виде. Как сообщает ГУ МВД по региону, такую сцену могли наблюдать накануне вечером в парадной дома №43 по проспекту Просвещения.

Ребенка дошкольного возраста нашедшие его соседи отправили в больницу, после чего связались с полицией. Правоохранителям удалось узнать, что у него имеются проблемы со здоровьем, в связи с чем ребенок живет с матерью и ее подругой. Накануне женщины не досмотрели за мальчиком.

По результатам проверки сотрудники главка собираются принять процессуальное решение.

Фото: ЗАКС.Ру