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Новости 12:47

В Петербурге проверяют информацию о раздетом ребенке, оставленном в парадной

фото ЗакС политика В Петербурге проверяют информацию о раздетом ребенке, оставленном в парадной

Петербургские полицейские приступили к изучению информации о маленьком мальчике, оставленном на лестничной клетке в обнаженном виде. Как сообщает ГУ МВД по региону, такую сцену могли наблюдать накануне вечером в парадной дома №43 по проспекту Просвещения.

Ребенка дошкольного возраста нашедшие его соседи отправили в больницу, после чего связались с полицией. Правоохранителям удалось узнать, что у него имеются проблемы со здоровьем, в связи с чем ребенок живет с матерью и ее подругой. Накануне женщины не досмотрели за мальчиком.

По результатам проверки сотрудники главка собираются принять процессуальное решение.

Фото: ЗАКС.Ру


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